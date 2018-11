Audio: Oller-Hilgesmann-Singen: Ein alter Brauch in Versmold

WDR 4 Gut zu wissen | 31.10.2018 | Länge: 01:50 Min.

In Versmold in Ostwestfalen macht man Allerheiligen was ganz anderes: Da gehen die Kinder am 1. November bei Einbruch der Dämmerung zum Oller-Hilgesmann-Singen und sammeln Süßigkeiten. Diesen alten Brauch gibt es nur in Versmold. Autor: Silke Tornede. | audio