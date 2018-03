Audio: Neu im Kino: "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer", "Im Zweifel glücklich" und "The Death of Stalin"

Neu im Kino: Die Geschichte von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" mit realen Schauspielern, Ben Stiller in der Tragikkomödie "Im Zweifel glücklich" und die in Russland verbotene, bitterböse Satire "The Death of Stalin". Autorin: Andrea Burtz. | audio