Redensart: "Sich etwas einbimsen"

WDR 4 Redensarten. . 01:34 Min. . Verfügbar bis 15.11.2020. WDR 4.

Hand aufs Herz: am liebsten würden wir doch alle mit Samthandschuhen angefasst werden. Aber, wehe, jemand packt uns am "Schlafittchen", "liest uns die Leviten" oder "nimmt uns an die Kandare". In sprichwörtlichen Redensarten wimmelt es von unangenehmen Prozeduren. Anlässlich unserer ARD-Themenwoche Bildung fragen wir heute mal, was bedeutet eigentlich "sich etwas einbimsen"? Autor: Steffi Tenhaven.

Audio Download .