Audio: Jemandem etwas in die Schuhe schieben

WDR 4 Redensarten | 06.12.2017 | Länge: 01:26 Min.

Der Nikolaus weiß wie es geht: Er hat ja auch genug zu tun, um all die Schuhe und Stiefelchen, die brave Kinder am Vorabend des sechsten Dezembers vor ihre Tür stellen, mit schönen Dingen zu füllen. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn einem jemand sprichwörtlich "etwas in die Schuhe schiebt"? Autor: Dominik Freiberger. | audio