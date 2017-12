Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Chris de Burgh über seine Liebe zu Wasser

WDR 4 Promi-Boulevard | 07.08.2017 | Länge: 06 Sek.

Chris de Burgh und Manfred Man sind noch Neulinge in Sachen Kreuzfahrt und schon sehr gespannt darauf, was sie erwarten wird, haben die Musiker erzählt. Nächsten Sommer werden sie erstmalig zusammen in See stechen und vor ihren Mitreisenden Konzerte spielen. Natürlich ist so eine Reise nicht nur Arbeit, sondern soll auch Spaß und Erholung bringen. Für Chris de Burgh ist jetzt schon klar, dass die Fahrt klasse wird. Hauptsache Wasser! Autor: Andrea Halter. | audio