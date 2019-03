Wiederentdeckt: ein Herz für Handgeschriebenes!

WDR 4 Mittendrin - In unserem Alter | 23.03.2019 | 13:59 Min.

Von Michael Wetserhoff. Was schreiben Sie heutzutage eigentlich noch so richtig von Hand? Den Einkaufszettel? Eine Glückwunschkarte? Viel mehr ist es ja oft nicht. Entgeht uns tatsächlich etwas, wenn wir Texte nur noch tippen? Und was genau suchen Menschen in so genannten "Handlettering"-Kursen?

