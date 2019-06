Von Sonnenglück und Sonnensünden

WDR 4 Mittendrin - In unserem Alter. . 11:38 Min. . WDR 4.

Von Anne Debus. Was gibt es Schöneres, als entspannt in der Sonne zu sitzen? Was unsere Seele genießt, ist aber leider Stress für unsere Haut. Und die merkt sich alle Sonnensünden unseres Lebens.

Audio Download .