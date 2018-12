Audio: Weihnachten - ein Bücherlesefest auf Island

WDR 5 Mit Neugier unterwegs - Das Reisemagazin | 22.12.2018 | Länge: 18:53 Min.

Das typische Weihnachtsgeschenk in Island ist ein Buch. Die Verlage haben sich darauf eingestellt, und so kommen die Neuerscheinungen in der Vorweihnachtszeit heraus. Überhaupt wird in Island viel gelesen und geschrieben. | audio