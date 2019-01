Audio: Winterküche aus Apulien

WDR 5 Alles in Butter | 26.01.2019 | Länge: 43:53 Min.

Es muss nicht Januar sein, damit wir von Italien träumen, aber so tief in der kalten Jahreszeit gibt es tatsächlich einen Grund mehr: die wunderbare Winterküche Apuliens. "Alles in Butter" tischt auf. - Im Studio: Moderatorin Elif Senel und Genussexperte Helmut Gote. | audio