Weihnachten in aller Welt: China

WDR 4 Mein Weihnachten. . 01:21 Min. . Verfügbar bis 23.12.2021. WDR 4. Von Steffen Wurzel.

In "Weihnachten in aller Welt" bilden wir das Weihnachtsfest außerhalb von Deutschland ab. Christkind, Bescherung an Heiligabend, Essen mit der Familie – alles die typisch deutschen Traditionen. Aber wie läuft es in anderen Ländern? Unser Korrespondent Steffen Wurzel berichtet, wie die Menschen in China feiern.

