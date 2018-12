Audio: Weihnachten in Japan

WDR 4 Mein Weihnachten | 25.12.2018 | Länge: 02:27 Min.

In Japan leben nicht einmal 10 Prozent Christen, das Weihnachtsfest müsste also ausfallen, könnte man meinen, doch weit gefehlt. In der Hauptstadt blinkt und funkelt es überall, hier und da steht sogar ein echter Weihnachtsbaum. Autor: Kathrin Erdmann. | audio