Damals, im Mai '85: Die Dire Straits veröffentlichen ihr Erfolgsalbum "Brothers in Arms"

WDR 4 Meilensteine und Legenden. Von Oliver Rustemeyer.

Vor 40 Jahren wurde Musikgeschichte geschrieben: Am 13. Mai 1985 veröffentlichten die Dire Straits ihr fünftes und erfolgreichstes Album "Brothers In Arms". Die Briten nahmen mit Gastsänger Sting auf – in New York und auf der Karibikinsel Montserrat.

Es entstand ein Album, das als Produkt seiner Zeit gilt – sowohl medial als auch politisch. Und jeder der neun Songs darauf hat seine eigene Geschichte. Oliver Rustemeyer aus der WDR 4-Musikredaktion erzählt Ihnen einige davon.

