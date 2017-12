Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: 40. Todestag von Charlie Chaplin

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 25.12.2017 | Länge: 02:32 Min.

Tramp und Komiker, Schauspieler, Regisseur, Komponist – Charlie Chaplin war ein Allround-Künstler. Er konnte wehmütig sein und lustig, aber auch bitterböse. Wegen seiner kritischen Filme hassten ihn die Nazis und später auch die amerikanische Regierung. Doch der Brite blieb sich stets treu – auch in seiner Vorliebe für mädchenhafte Ehefrauen. Charlie Chaplin starb am 25. Dezember 1977 in der Schweiz. Autor: Ariane Hoffmann. | audio