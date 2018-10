Audio: Boris III. wird Zar von Bulgarien (am 03.10.1918)

WDR ZeitZeichen | 03.10.2018 | Länge: 14:30 Min.

Boris III. soll ein zaghafter Monarch gewesen sein. Vielleicht war dies letzten Endes ein Glück für die bulgarischen Juden, die ihn in den 1990ger Jahren mit dem Begriff "Moral Statesman" gewürdigt haben. Er wurde am 30. Januar 1894 in Sofia als ältester Sohn des Königs Ferdinand I. von Bulgarien geboren. Als sein Vater 1918 abdanken musste, bestieg Boris III. den Thron. Die Verhältnisse in Bulgarien waren instabil. Autorin: Martina Meißner | audio