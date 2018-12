Audio: 3. Dezember 1923: Geburtstag des Kabarettisten Wolfgang Neuss

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 03.12.2018 | Länge: 02:17 Min.

Die Süddeutsche Zeitung hat Wolfgang Neuss einmal recht treffend den "Ersten Staatsquerulanten" genannt. Keiner war so bissig wie er, keiner legte so gekonnt den Finger in die Wunden der jungen Republik. Als "Mann mit der Pauke" stieg er in den Wirtschaftswunderjahren zum unumstrittenen Star des deutschen Kabaretts auf. Autor: Christiane Kopka. | audio