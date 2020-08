Internationaler Tag des Klopapiers

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:13 Min. . Verfügbar bis 26.08.2021. WDR 4. Von Modrow Ulrike.

Noch vor wenigen Monaten wurde Toilettenpapier fast in Gold aufgewogen, in diesen Corona-Zeiten war manch einer wohl ein bisschen von der Rolle! Am 26. August 1890 wurde in den USA erstmals auf Rollen produziert, was dann 130 Jahre später zu Hamsterkäufen inspirieren sollte.

Audio Download .