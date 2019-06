Audio: 29. Mai 2014: Todestag Karl-Heinz Böhm

Märchenprinz und Menschenfreund, vierfacher Ehemann und Vater von sieben Kindern: Der Schauspieler Karl-Heinz Böhm hat einiges geschafft in seinem Leben. Als Kaiser Franz Joseph von Österreich in den Sissi-Filmen wird er berühmt an der Seite von Romy Schneider. Durch Regisseur Rainer Werner Fassbinder wird er politisch und engagiert sich für die Menschen in Äthiopien. Am 29. Mai 2014 ist Karl-Heinz Böhm gestorben. Autorin: Ariane Hoffmann. | audio