Glückwunsch, Dionne Warwick

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:15 Min. . Verfügbar bis 12.12.2021. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Über 75 Millionen Singles hat sie in ihrer Karriere verkauft, 56 Songs landeten allein in den US-Charts: Dionne Warwick. Am 12. Dezember feiert die Tante von Whitney Houston ihren 80. Geburtstag.

Audio Download .