Glenn Frey wäre 70 geworden

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 06.11.2018 | 02:12 Min.

Die meisten kennen Glenn Frey als einen der beiden Hauptkomponisten und als Frontmann der Eagles. Auch als Solokünstler und Schauspieler trat er in Erscheinung. Überraschend starb Glenn Frey am 19. Januar 2016 mit nur 67 Jahren an den Folgen einer Dickdarmentzündung und Lungenentzündung. Am 06. November wäre er 70 Jahre alt geworden. Autor: Thomas Steinberg.

