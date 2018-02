Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Sportpalastrede von Joseph Goebbels (am 18.02.1943)

WDR ZeitZeichen | 18.02.2018 | Länge: 15:01 Min.

Es wird die große Stunde des Dr. Joseph Goebbels. In 109 Minuten Redezeit wird er rund 14.000 geladene Gäste im Berliner Sportpalast zu einer wogenden Masse formen, die sich durch jeden seiner rhetorischen Kniffe willig hinreißen lässt. Goebbels Rede gipfelt in zehn Fragen. Die wohl berühmteste und am häufigsten zitierte ist die vierte: "Wollt ihr den totalen Krieg?" Autor: Marko Rösseler | audio