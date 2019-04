Audio: Marlon Brando wäre 95 geworden

Am 3. April 2019 wäre er 95 geworden: Marlon Brando, einer der größten Schauspieler des letzten Jahrhunderts. Mit 23 eroberte er den Broadway. In der Rolle des Stanley Kowalski in "Endstation Sehnsucht" war er so sensationell, dass ihn das Publikum eine halbe Stunde lang mit frenetischem Applaus feierte. Regisseur Elia Kazan gab ihm daraufhin diese Rolle auch in seiner Verfilmung des Stücks. Autor: Christiane Kopka. | audio