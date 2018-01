Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Nationale Verzehrsstudie II" wird vorgestellt (am 30.01.2008)

WDR ZeitZeichen | 30.01.2018 | Länge: 14:08 Min.

Du bist was du isst! Wenn das Sprichwort stimmt, hat die im Januar 2008 vorgestellte "NVS II" so einiges über die Deutschen erzählt. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die "Nationale Verzehrsstudie II", die die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland unter die Lupe nahm - eine Neuauflage der ersten Verzehrsstudie Ende der 1980er Jahre. Autorin: Jana Fischer | audio