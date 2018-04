Audio: Todestag Robert Atkins, Herzspezialist und Diäterfinder

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 17.04.2018 | Länge: 02:31 Min.

Seine eigene Fettleibigkeit brachte den amerikanischen Herzspezialisten Dr. Robert Atkins in den 60er Jahren dazu nach einer wirkungsvollen Diät zu suchen. Seine Lösung – keine Kohlehydrate, nur Eiweiße und Fette – ist noch heute umstritten in der Medizinwelt. Die Atkins-Diät entwickelte sich vor allem in den USA zur Lebenseinstellung und brachte ihrem Erfinder ein üppiges Bankkonto. Robert Atkins starb am 17. April 2003 an den Folgen eines Unfalls. Autor: Ariane Hoffmann. | audio