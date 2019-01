Der Katalysator wurde 1989 Pflicht

Was heute aus den Auspuffrohren der rund 46 Millionen Autos auf deutschen Straßen strömt, ist längst nicht so gesundheits- und umweltschädlich wie früher. Dafür sorgt unter anderem der Fahrzeug-Katalysator. Am 1. Januar 1989 wurde er in deutschen Autos Pflicht. Autor: Ariane Hoffmann.

