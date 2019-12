1939: Weltpremiere des Filmes "Vom Winde verweht"

Schuld an allem war die Langeweile. Wegen einer schmerzhaften Arthritis am Fuß musste die amerikanische Journalistin Margaret Mitchell das Bett hüten – und begann zu schreiben: "Vom Winde verweht" nannte sie diese Geschichte. Die Verfilmung ihres Bestsellers war damals die bislang teuerste Produktion eines Kinofilmes und die britische Schauspielerin Vivien Leigh wurde über Nacht zum Star. Vor 80 Jahren, am 15. Dezember 1939, fand in Atlanta die Premiere des Filmes statt. Autor: Andrea Klasen.

