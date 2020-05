1940: Tony Sheridan wird geboren

WDR 4 Meilensteine und Legenden. Von Oliver Rustemeyer.

Als die Beatles 1960 ihre legendäre Lehrzeit in Hamburg begannen, war Tony Sheridan schon da. Sein Einfluss auf die frühen Beatles in der Hansestadt gilt bis heute als wegweisend. Am 21. Mai 2020 wäre Tony Sheridan 80 Jahre alt geworden.

