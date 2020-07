2010: Todestag von Theo Albrecht

Man weiß nicht viel über Theo Albrecht, der mit seinem älteren Bruder Karl in den 60ern Aldi – die Abkürzung steht für Albrecht-Discount – gründete. Der Unternehmer hat sehr zurückgezogen mit seiner Familie in Essen-Bredeney gelebt. Am 24. Juli 2010 starb Theo Albrecht.

