15. Todestag von Peter Ustinov

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:15 Min. . WDR 4.

Sir Peter Alexander Baron von Ustinov war ein echter Weltbürger: Der Sohn eines deutschen Journalisten mit russisch-äthiopischen Wurzeln und einer französisch-stämmigen Russin wurde 1921 in London geboren und sprach acht Sprachen. Am 28. März 2004 starb das urkomische Universalgenie in der Schweiz. Autor: Christiane Kopka.

Audio Download .