2005: Todestag von Maria Schell

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:18 Min. . Verfügbar bis 26.04.2021. WDR 4. Von Irene Geuer.

Am 26. April 2005 starb Maria Schell, die Schauspielerin, von der man sagt, sie konnte Weinen und Lachen gleichzeitig in einem Gesichtsausdruck darstellen. In den 1950er und 60er Jahren war sie ein absoluter Star, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA.

Audio Download .