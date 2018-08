Audio: 1853: Erste Kartoffelchips in den USA hergestellt

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 24.08.2018 | Länge: 02:32 Min.

Kartoffel – so lautet ein ironischer Spitzname für uns Deutsche im Ausland. Denn Kartoffeln lieben wir – egal ob gekocht, gebraten, gebacken oder frittiert. Die ersten Kartoffelchips wurden in den USA am 24. August 1853 erfunden. Autor: Ariane Hoffmann. | audio