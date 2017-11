Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Bundesjagdgesetz wird erlassen (am 29.11.1952)

WDR ZeitZeichen | 29.11.2017 | Länge: 14:36 Min.

Warum dürfen Menschen - zum Beispiel in grün-brauner Kleidung - wann in den Wald gehen und welche Tiere töten? Schon seit vielen Jahrhunderten werden diese Fragen sehr klar und detailliert beantwortet. Heute liefert in Deutschland das Bundesjagdgesetz den Rahmen dafür, was Jagd bedeutet, wer sie wie und wann unter welchen Voraussetzungen ausführen darf. Autor: Wolfgang Meyer | audio