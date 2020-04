1980: Todestag von Alfred Hitchcock

Als Regisseur spielte Alfred Hitchcock immer in einer eigenen Liga und hat mit "Psycho", "Die Vögel" oder "Der unsichtbare Dritte" Kinogeschichte geschrieben. Am 29. April 1980 starb Hitchcock in Los Angeles.

