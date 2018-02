Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Erste Modenschau in Paris (am 12.02.1858)

WDR 2 Stichtag | 12.02.2018 | Länge: 04:14 Min.

Und was tragen Sie so? Haute Couture oder Prêt-à-porter? Die Frage ist heute besonders spannend, Rosenmontag! Also - ist ihr Einhornkostüm in Handarbeit gefertigt oder industriell hergestellt? Sind Sie modisch ganz weit vorn oder sitzen sogar in der ersten Reihe der wichtigsten Laufsteg Events? Autor: Anke Rebbert. | audio