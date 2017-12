Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Vor einem Jahr starb Greg Lake

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 07.12.2017 | Länge: 02:29 Min.

In den 1970er Jahren war Greg Lake ein Superstar, mit Emerson, Lake & Palmer. Alles war hier überlebensgroß - die Bühnen, die Länge der Stücke, der Lebensstil - es war Bombast pur. Lake war eher der poetische Teil dieses Trios, er schrieb z.B. "Lucky Man", und hatte auch solo Erfolg, so mit seinem Weihnachtsklassiker "I Believe In Father Christmas". Nach Keith Emerson starb auch er am 7. Dezember letzten Jahres. Autor: Thomas Steinberg. | audio