2020: Roger Cicero wäre 50 geworden

Im März 2016 starb Roger Cicero in seiner Wahl-Heimatstadt Hamburg an den Folgen eines Hirninfarkts. Daran war bereits sein Vater Eugen, der berühmte Jazz-Pianist, 1997 in Zürich gestorben.

Nun ist der Sohn selbst tot, gestorben mit nur 45 Jahren, ein erfolgreicher Ausnahme-Künstler, der sein Potential noch längst nicht ausgeschöpft hatte. Am 6. Juli 2020 wäre Roger Cicero 50 Jahre alt geworden. Thomas Steinberg erinnert an den Künstler und Mensch Roger Cicero.

