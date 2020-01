02.01.1955: Premiere von "Was bin ich"?

Von Ariane Hoffmann.

"Welches Schweinderl hätten Sie denn gern?" Robert Lembke, den Frager, kennt heute noch fast jeder. Gestellt hat er sie in seiner legendären Quiz-Sendung "Was bin ich?" – dem heiteren Berufe-Raten, das zunächst im Bayerischen Rundfunk und später auch im Ersten ausgestrahlt wurde. Millionen Zuschauer fieberten 34 Jahre lang mit, wenn der Kandidat sein Schweinderl füllte. Am 2. Januar 1955 feierte "Was bin ich?" Premiere.

