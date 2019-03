Audio: Diana Ross, Sängerin (Geburtstag 26.03.1944)

Diana Ross hat mehr als 100 Millionen Platten verkauft, viele Preise abgeräumt und dazu zwei Sterne auf dem Walk of Fame. Sie selber bezeichnet ein Konzert in New York als Höhepunkt ihrer Karriere, das heute in 700 Theatern in den USA gezeigt wird. Denn die Sängerin und fünffache Mutter wird 75! Autor: Susanne Rabsahl. | audio