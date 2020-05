2010: Lena Meyer-Landrut gewinnt den ESC

Vor 10 Jahren ging Lena Meyer-Landrut beim 55. Eurovision Song Contest in Oslo mit ihrem Song "Satellite" an den Start und siegte souverän. 28 Jahre war es da her, dass Nicole mit "Ein bisschen Frieden" den ESC gewonnen hatte. Lenas Triumph in Oslo war anschließend ein einziges Volksfest.

