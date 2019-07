31. Juli 1969 – 50. Todestag von Alexandra

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:23 Min. . Verfügbar bis 30.07.2020. WDR 4.

Am 31. Juli 1969 ereignete sich der plötzliche und frühe Unfalltod der aufstrebenden Sängerin Alexandra. Sie war erst 27, als sie auf dem Weg in den Urlaub in Norddeutschland mit ihrem Wagen tödlich verunglückte. Später wollten viele so werden wie sie. In Kiel und Hamburg, wo sie eine Zeit lang zuhause war, benannte man Straßen nach ihr und dort wo sie starb, steht ein Gedenkstein. Autor: Horst Senker.

Audio Download .