Audio: 45. Todestag von Lex Barker

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 11.05.2018 | Länge: 02:16 Min.

"Der Schatz im Silbersee" und"Winnetou I, II und III" waren deutsche Filmproduktionen, die in den 60ern für Schlangen an den Kinokassen sorgten. Einer der umschwärmten Helden in diesen Westernfilmen war der Amerikaner Lex Barker. Plötzlich und unerwartet verstarb er am 11. Mai 1973. Autor: Horst Senker. | audio