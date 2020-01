1980: Gründung der Grünen

Von Claudia Belemann.

Wer 1980 geboren ist, kann 2020 einen runden Geburtstag feiern und steckt in einer Lebensphase, in der man sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen kann. Aus Kindern werden Leute, das gilt auch für Organisationen. Am 13. Januar 1980 haben sich "Die Grünen" in Deutschland als Bundespartei gegründet.

