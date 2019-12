1974: Gründung der Fernuniversität Hagen

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:20 Min. . Verfügbar bis 30.11.2020. WDR 4.

Vor 45 Jahren, am 01.12.1974, hat es hier bei uns in NRW eine Bildungspremiere gegeben. Das sogenannte Errichtungsgesetz trat in Kraft und damit sollte Hagen eine Fernuniversität bekommen. Die erste in Deutschland. Eine Erfolgsgeschichte, die 1974 ihren Lauf nahm. Schon 10 Monate später hatten sich über 1300 Studierende eingeschrieben. Heute sind es ca. 75.000. Und zu verdanken ist das einer regelrechten Geheimoperation. Autor: Irene Geuer.

Audio Download .