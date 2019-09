1934: Geburtstag von Udo Jürgens

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:30 Min. . Verfügbar bis 29.09.2020. WDR 4.

Wir erinnern an Udo Jürgens, der am 30. September 2019 85 Jahre alt würde. Lange sang er Schlager, die andere schrieben, und er wirkte in Filmklamotten mit. Das alles führte nicht zum Erfolg. Erst als er begann, seine eigenen Lieder und Chansons zu singen, entwickelte er sich zu einem herausragenden Entertainer. Autor: Horst Senker.

