14.09.1983: Geburtstag von Amy Winehouse

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 14.09.2018 | 02:29 Min.

Sie war klein, ihre Musik groß – ihr Leben war kurz, die Legende bleibt: Amy Winehouse war eine Sängerin mit außergewöhnlicher Stimme und tragischem Ende. Die Britin war ein Star, aber ein unsicherer. Zu wenig Selbstbewusstsein, zu viele Drogen und Alkohol trieben sie in tiefe Abhängigkeit und in einen frühen Tod. Amy Winehouse wurde am 14. September 1983 geboren. Autor: Ariane Hoffmann.

Audio Download .