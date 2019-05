01.05.1974: Flensburger Verkehrssünderkartei startet

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:13 Min. . WDR 4.

Am 1. Mai 1974 gab es in Deutschland eine Weltpremiere. Das Punktesystem für Verkehrssünder wurde eingeführt. Damit sollten Alkoholfahrten oder Raserei nicht mehr nur bestraft, sondern so gespeichert werden, dass man Wiederholungstätern auch mal den Führerschein abnehmen konnte. Mit diesem Register war von da an auch eine Stadt überall bekannt. Autor: Irene Geuer."

