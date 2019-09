1919: Erste Waldorfschule eröffnet

Sie schweben in wallenden Gewändern und lilafarbenen Wollpullovern durch runde Klassenzimmer, klatschen rhythmisch Mathe-Aufgaben und tanzen ihren Namen: soweit das Klischee der Waldorfschulen. Wissenschaftliche Studien beweisen, dass diese besondere Pädagogik erfolgreich und beliebt ist. Die erste Waldorfschule wurde am 7. September 1919 in Stuttgart eröffnet. Autorin: Ariane Hoffmann.

