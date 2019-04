Audio: 1994: Phantomtor von Thomas Helmer

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:15 Min. . WDR 4.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gibt es eine stolze "Hall of Fame". Eine Ruhmeshalle. Abseits der glorreichen Fußballhistorie wird dort aber auch an eine legendäre Peinlichkeit erinnert – das sogenannte Phantomtor des damaligen Bayern-Spielers Thomas Helmer. Am 23. April 1994 fiel es bzw. eben nicht. Autor: Christoph Tiegel. | audio