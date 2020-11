1925: Eröffnung der Westfalenhalle

Sie ist einer der bekanntesten Veranstaltungsorte in Deutschland: Die Dortmunder Westfalenhalle. Rockkonzerte, Messen, Eislauf-Shows oder Rave-Partys locken jährlich hunderttausende von Besuchern an.

Auch wenn es in diesem Jahr Corona-bedingt ziemlich still geworden ist im Bau am Rheinlanddamm: Am 28. November feiert die Halle ihren 95. Geburtstag.

