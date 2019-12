1949: Doppelgeburtstag von Maurice und Robin Gibb

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:17 Min. . Verfügbar bis 21.12.2020. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Die erfolgreichsten Zwillinge der Musikgeschichte starben beide recht früh: Robin Gibb mit 62, Maurice Gibb sogar schon mit 53 Jahren. Ohne sie endete auch die Geschichte der Bee Gees, von denen nur noch der ältere Bruder Barry lebt. Robin und Maurice kamen am 22. Dezember 1949 auf der Isle Of Man in der Irischen See zur Welt.

Audio Download .