Audio: Unterwegs nach Emmaus

WDR Lebenszeichen | 02.04.2018 | Länge: 29:13 Min.

Qubeibeh ist ein kleines arabisches Dorf in der Westbank, etwa 12 Kilometer westlich von Jerusalem. Ob es sich wirklich um das biblische Emmaus handelt, weiß niemand ganz genau. Mehrere Orte kommen dafür in Betracht. Was Qubeihbe von den anderen unterscheidet, ist die dort erlebbare Barmherzigkeit. Autorin: Brigitte Jünger. | audio